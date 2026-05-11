ABD'de lisede rehber öğretmen, öğrenciyle ilişki suçlamasıyla tutuklandı

ABD’de bir lisede ortaya çıkan skandal iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kuzey Carolina eyaletindeki Asheboro Lisesi’nde rehber öğretmen ve kız basketbol takımı koçu olarak görev yapan 39 yaşındaki Amber Elizabeth Walker, bir öğrenciyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla tutuklandı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirirken okul yönetimi öğretmenin görevine son verildiğini açıkladı.

İHBAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, olay geçen hafta okul kampüsünde yaşandığı iddiasıyla gündeme geldi. Yetkililere yapılan ihbarın ardından polis ekipleri ve soruşturmacılar harekete geçti.

Kısa sürede elde edilen deliller doğrultusunda öğretmenin gözaltına alındığı belirtildi.

İKİ AYRI AĞIR SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Amber Elizabeth Walker hakkında “öğrenciyle cinsel eylemde bulunma” suçlamasıyla iki ayrı ağır suç isnadı yöneltildiği açıklandı.

Öğrencinin yaşı ve soruşturma kapsamında elde edilen delillerin detayları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Asheboro City Schools yönetimi tarafından yapılan açıklamada, olayın adli makamlar tarafından incelendiği belirtilerek öğrenci güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, eğitim kurumlarında profesyonel davranış standartlarının yüksek tutulduğu ve uygunsuz davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği ifade edildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Tutuklanmasının ardından öğretmenin okul ile ilişiğinin kesildiği doğrulandı. Walker’ın kısa süre önce üniversiteye hazırlanan öğrencilere burs fırsatları konusunda destek veren isimlerden biri olarak öne çıkarıldığı öğrenildi.

Bu durum, olayın eğitim camiasında daha büyük yankı uyandırmasına neden oldu.

Polis ve savcılık birimleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kamuoyuna yeni bilgilerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. ABD basınında geniş yer bulan olay, eğitim kurumlarında öğrenci güvenliği ve etik kurallar tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.