2017 yılında taciz nedeniyle hapse mahkum edilen ve hücreye kapatılan zihinsel engelli, bir ABD'li polislerin saldırısına uğradı.

ABD'Lİ POLİS MEMURLARI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Polislerin saldırısı ve şiddetine maruz kalan adam, birkaç dakika içerisinde kanla içinde kaldı. 3 polis memuru ise görevden uzaklaştırıldı.

ABD'de mahkuma 8 gardiyanla işkence VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Polislerin hakkında ise 500 mahkum 1.4 milyon dolarlık toplu dava başlatmak istiyor.