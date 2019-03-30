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ABD'de mahkuma 8 gardiyanla işkence

ABD'de taciz iddialarıyla gözaltında bulunan bir mahkum, polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 09:47..
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2017 yılında taciz nedeniyle hapse mahkum edilen ve hücreye kapatılan zihinsel engelli, bir ABD'li polislerin saldırısına uğradı.

ABD'de mahkuma 8 gardiyanla işkence

ABD'Lİ POLİS MEMURLARI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Polislerin saldırısı ve şiddetine maruz kalan adam, birkaç dakika içerisinde kanla içinde kaldı. 3 polis memuru ise görevden uzaklaştırıldı.

ABD'de mahkuma 8 gardiyanla işkence VİDEO

ABD'de mahkuma 8 gardiyanla işkence

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Polislerin hakkında ise 500 mahkum 1.4 milyon dolarlık toplu dava başlatmak istiyor.

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