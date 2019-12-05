ABD'de ördeklerin kar keyfini dondurucu soğuk böldü

ABD’nin Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinde ördek kümesine sahip olan Amelia Horn, yılın ilk kar yağışınını ardından sürüyü hava alması ve gezinmesi için kümesten dışarıya saldı.

SOĞUĞU HİSSEDİNCE KOŞARAK İÇERİ GİRDİLER

Ördek sürüsü, hızlı adımlarla dışarıya çıktı ve kısa bir süre kümesin kapısının önünde durdu. Sürü, bir süre karda yürüdü ve bekledi. Soğuğu hisseden ördekler ardından kümese koşarak içeri girdi.

Ördeklerin kar keyfi kısa sürdü VİDEO

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar, Horn tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlenirken, 100 bin beğeni aldı ve 350 bin kez paylaşıldı.