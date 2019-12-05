taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7646
Euro
6.4028
Altın
1474.77
Borsa
108514.71
Gram Altın
273.491
Bitcoin
42640.55

ABD'de ördeklerin kar keyfini dondurucu soğuk böldü

Kısa bir süre dışarıda karın tadını çıkarmak isteyen ördek sürüsü, soğuğu hissedince telaşla içeri kaçtı.

DHA | 05.12.2019 - 14:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD’nin Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinde ördek kümesine sahip olan Amelia Horn, yılın ilk kar yağışınını ardından sürüyü hava alması ve gezinmesi için kümesten dışarıya saldı.

SOĞUĞU HİSSEDİNCE KOŞARAK İÇERİ GİRDİLER

Ördek sürüsü, hızlı adımlarla dışarıya çıktı ve kısa bir süre kümesin kapısının önünde durdu. Sürü, bir süre karda yürüdü ve bekledi. Soğuğu hisseden ördekler ardından kümese koşarak içeri girdi.

Ördeklerin kar keyfi kısa sürdü VİDEO

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar, Horn tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlenirken, 100 bin beğeni aldı ve 350 bin kez paylaşıldı.

ABD'de ördeklerin kar keyfini dondurucu soğuk böldü

ABD'de ördeklerin kar keyfini dondurucu soğuk böldü

ABD'de ördeklerin kar keyfini dondurucu soğuk böldü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

Ceren'in katilinden kan donduran ifadeler

460
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

363
Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

Mehmet Şimşek ile Nusret selfie yaptı

74
İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

İsmet İnönü'nün 12 Ada'yı reddettiği belge paylaşıldı

389
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

108
Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

138
Adliyenin önünde havaya ateş eden maganda tutuklandı

Adliyenin önünde havaya ateş eden maganda tutuklandı

276
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir