ABD'de polis, halkı koronaya karşı anonsla uyardı

3 bin 774 koronavirüs vakası bulunan ve 69 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiği ABD'de, yönetimin uyarılarını dikkate almayan kalabalıkları polis uyardı.

ABD’nin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde bulunan ve eğlence mekanlarıyla ünlü Bourbon Sokağı’nda polis ekipleri, insanların evlerine dönmesi yönünde anons yaptı.

"EYLEMLERİNİZ HALK SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYOR"

Anons görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülerde, polis aracından, "Büyük grupların birlikte toplanması yasaktır. Eylemleriniz halk sağlığını tehlikeye atıyor. Sizden sokakları terk etmenizi; evinize ya da otelinize geri dönmenizi istiyoruz. İş birliğiniz için teşekkürler." anonsunun yapıldığı duyuldu.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Sosyal medya kullanıcıları, polisin söz konusu anonsuna destek vererek, "Bu anonslar tüm büyük şehirlerde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.





