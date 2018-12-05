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ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

Çiğ etlerde çıkan Salmonella bakterisi nedeniyle 26 eyalette 246 vakaya rastlandı.

AA | 05.12.2018 - 05:11..
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ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

ABD Gıda Güvenliği ve Denetleme Dairesi, ülkedeki Salmonella bakterisi salgını nedeniyle 26 eyalette 246 kişinin rahatsızlandığını açıkladı.

ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

2 BİN TONDAN FAZLA ÇİĞ ET ETKİLENDİ

Yaklaşık 2 bin tondan fazla çiğ etin bakteriden etkilendiği ancak ne kadarının satıldığı ve ne kadarının hala marketlerde satışta olduğunun ise bilinmediği belirtildi.

ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

Bakteriden etkilenen ürünlerin, 26 Temmuz-7 Eylül arasında Arizona'daki JBS Tolleson adlı tesiste üretilip, paketlendiği bildirildi.

ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

Marketlere üretim bilgileri uyan etlerin imha edilmesi, halka da söz konusu etlerin satın alındığının fark edilmesi durumunda tüketilmemesi çağrısında bulunuldu.

ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

3 BİN TON ÇİĞ ET DAĞITIMDAN ÇEKİLDİ

ABD'de ekim başında bakteri nedeniyle yaklaşık 3 bin ton çiğ et dağıtımdan çekilmişti. O dönem açıklanan verilerde, 16 eyalette 60 kişinin bakteri nedeniyle hastalandığı belirtilmişti.

ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

SALMONELLA BAKTERİSİ

Bağırsak sistemini etkileyen Salmonella bakterisi, vücut direncini düşürerek ishal, ateş ve kusmaya neden oluyor. Bakteri, su veya dışkı teması gerçekleşmiş gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaşabiliyor.

Uzmanlar, bakteriyi yok etmek için özellikle tavuk gibi gıdaların yüksek ısıda en az 10 dakika pişirilmesini öneriyor.

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