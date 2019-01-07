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ABD'de sondaj kule sayısı 8 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı bir haftada 8 adet düşüşle 877 adete geriledi.

DHA | 07.01.2019 - 08:58..
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Baker Hughes Raporu verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 151 adet  arttı. Sondaj kulelerinin 1,050 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

KUZEY AMERİKA'DA 2 ADET DÜŞTÜ

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 22'ye gerilerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 76'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,151'e indi. ABD'de doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 198 olarak açıklandı.

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