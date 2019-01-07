ABD'de sondaj kule sayısı 8 adet azaldı

Baker Hughes Raporu verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 151 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,050 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

KUZEY AMERİKA'DA 2 ADET DÜŞTÜ

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 22'ye gerilerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet artışla 76'ya yükseldi ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 1,151'e indi. ABD'de doğal gaz kulesi sayısı değişmeyerek 198 olarak açıklandı.