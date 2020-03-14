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ABD'de taharet musluklu tuvaletlere ilgi arttı

Koronavirüsün ABD'de yayılması insanların hijyen için önlemlerini artırdı. Amerika'da taharet musluklu tuvalet siparişleri günlük bin adete kadar yükseldi

AA & Ensonhaber | 14.03.2020 - 15:30..
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ABD'de taharet musluklu tuvaletlere ilgi arttı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınının yarattığı hijyen paniği, her geçen gün artıyor.

İnsanlar tedbir amaçlı temizlik malzemeleri almak için neredeyse marketleri yağmalamaya başladı.

ABDLİLER TAHARET MUSLUKLU TUVALETLERE YÖNELDİ

Avrupa'da, daha çok Türkiye'de kullanılan kolonya gibi ürünlerin satışında büyük artış yaşanırken, ABD'liler de taharet musluklu tuvaletlere hücum etmeye başladı.

Bu kapsamda, ABD'de faaliyet gösteren ve çeşitli modellerde tuvalet üreten bir şirketin, taharet musluklu modeline ilgi arttı.

ABD'de taharet musluklu tuvaletlere ilgi arttı

2 DAKİKADA 1 TUVALET SATILIYOR

Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada, internet üzerinden gelen siparişler üzerinden, her iki dakikada bir taharet musluklu klozet sattıklarını söyledi.

GÜNLÜK BİN ADETİN ÜZERİNDE SATIŞ

Şirketin günlük taharet musluklu tuvalet satışları ise ortalama bin adetin üzerine çıktı.

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