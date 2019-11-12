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ABD'de tecrit edilen kedi

Bir barınakta tüm kedilerin bulunduğu kafesi her seferinde açan sevimli kedi, tecrit edildi.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 16:40..
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Houston kentindeki ‘Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization’'nda (Ömür Boyu Arkadaş Hayvan Kurtarma ve Sahiplendirme Organizasyonu) bulunan şirin bir kedi, ilginç bir ceza aldı.

İSMİNİ ÜNLÜ ROMANDAN ALDI

ABD basınında yer alan haberlere göre kedi, ismini Vladimir Nabokov’un Lolita romanındaki Clare Quilty karakterinden aldı.

ABD'de tecrit edilen kedi

KEDİLERİN KAFESİNİ AÇIYOR

Sevimli kedinin başı, günde birkaç kez kafesleri açıp diğer kedileri serbest bıraktığı için derde girdi. Merkez çalışanları, Quilty yüzünden günde birçok kez kedileri koridordan topladıklarını anlattı.

CEZASI TECRİTE ALINMAK OLDU

Günde birçok kez çalışanların başına dert açan sevimli kedi, en sonunda tecrite alınarak cezalandırıldı.

ABD'de tecrit edilen kedi VİDEO

DAHA ÖNCE DE VUKUATLARI VAR

Yetkililer, Quilty'nin daha önce kaldığı evde de bazı yaramazlıklar yaptığını, hatta evdeki köpeği de sürekli saldığını belirtti.

"LÜTFEN EVİNİZE GÖTÜRÜN"

Barınak tüm hayvanseverlere seslenerek, "Lüften. Gelin ve onunla tanışın. Ve lütfen onu evinize götürün. Lütfen.” şeklinde bir çağrıda bulundu.

ABD'de tecrit edilen kedi

ABD'de tecrit edilen kedi

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