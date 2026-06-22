ABD’de Tesla Otopilot, 76 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu

Uzun zamandır otonom pilot sürüş tartışmaları, tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Yeni yeni hayatımıza giren otonom sürüşe karşı ön yargı devam ederken ABD’de, otopilot nedeniyle büyük bir kaza yaşandı.

The New York Times, Tesla Model bir aracın kontrolden çıkıp 76 yaşında bir kadının ölümüne neden olmasıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayımladı.

76 YAŞINDA KADIN ÖLDÜ

Habere göre, Tesla aracıyla seyreden ve otomatik sürüş destek modu etkin olan bir sürücü, cuma gecesi Teksas’ta bir eve çarparak içeride bulunan 76 yaşındaki kadının ölümüne neden oldu.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sürücü Michael Butler, yerel saatle yaklaşık 20.00’de bir Tesla Model 3 kullanıyordu ve araç otomatik sürüş destek sistem ile çalışıyordu.

YOLDAN ÇIKIP EVE ÇARPTI

Kaza, Teksas’ın Katy kentinde, Houston’ın yaklaşık 48 kilometre batısındaki Harris County bölgesinde meydana geldi.

Yetkililer, Butler’ın “tek bir şerit içinde seyretmeyi başaramadığını, yoldan çıktığını ve 1907 Blooming Park Lane adresindeki eve çarptığını” belirtti.

Şeriflik ofisine göre Butler’ın kullandığı Tesla, yüksek hızla tuğla yapılı eve girdi ve içeride bulunan Martha Avila’ya çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Avila’nın helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Soruşturmacılar, Butler’ın alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığını ve soruşturma sürecinde iş birliği yaptığını bildirdi. Soruşturma sürüyor.

ARACIN HIZI NET DEĞİL

Kazayı kaydeden bir kapı kamerası görüntüsünde, Tesla’nın evin giriş yolundan ilerleyerek eve daldığı görülüyor. Ancak aracın ne kadar hızla gittiği net değil.

Harris County Şerif Ofisi’nden Çavuş Alex Turman, ABC13 Houston’a yaptığı açıklamada, “Bu kazadan hemen önce aracın hızını neden kontrol edemediğini hâlâ değerlendiriyoruz.” dedi.

Turman, 76 yaşındaki Avila’nın kaza sırasında evin ön odasında bulunduğunu söyledi. Harris County Şerif Ofisi, pazar günü kazaya ilişkin ek sorulara yanıt vermedi.

BU KAZA İLK DEĞİL

Bu olay, Tesla Otopilot’un neden olduğu ilk kazalardan biri değil.

Sürüş destek yazılımının 2018’de Kaliforniya’da bir kişinin ölümüne yol açtığı bir davada, uzlaşmaya gidilmişti.

Son Teksas kazası, otopilot ve benzeri sürüş destek sistemlerinin güvenliğiyle ilgili tartışmaların devam ettiğini gösterdi.