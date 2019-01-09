taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.51645
Euro
6.3177
Altın
1280.255
Borsa
91233.02
Gram Altın
226.752

ABD'de teslim elemanı robot köpekler tanıtıldı

ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen bir tanıtım toplantısında ilerde kullanılacak robot köpeklerin ve aracın tanıtımı yapıldı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 13:12..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD'de ilginç çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Daha önce tasarlanan robot köpekler, bu kez teslim elemanı olarak kullanılmaya başlanacak.

ABD'de teslim elemanı robot köpekler tanıtıldı

MERDİVEN BİLE ÇIKABİLİYOR

Dün Las Vegas'ta tanıtılan robot köpekler, paket servisi için kullanılacak. Bu robotlar merdiven çıkabiliyor ve paketleri bırakıp tekrar araca geri binebiliyor.

ABD'de teslim elemanı robot köpekler tanıtıldı ViDEO

ABD'de teslim elemanı robot köpekler tanıtıldı

PİYASAYA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ÇIKACAK

Robotu tasarlayan şirket robotları; piyasaya önümüzdeki yıllarda sunacağını açıkladı. Ancak görünen o ki ilerleyen yıllarda insanların da yaptığı birçok işi robotlar yapacak ve insanların yerini artık robotlar alacak.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

87
İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

82
ABD medyasında Bolton ziyareti

ABD medyasında Bolton ziyareti

81
Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

60
İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

51
Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

Türkiye doğalgaz arama sahasını büyüttü

80
Can Yaman ameliyat oldu

Can Yaman ameliyat oldu

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir