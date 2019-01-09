ABD'de ilginç çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Daha önce tasarlanan robot köpekler, bu kez teslim elemanı olarak kullanılmaya başlanacak.

MERDİVEN BİLE ÇIKABİLİYOR

Dün Las Vegas'ta tanıtılan robot köpekler, paket servisi için kullanılacak. Bu robotlar merdiven çıkabiliyor ve paketleri bırakıp tekrar araca geri binebiliyor.

ABD'de teslim elemanı robot köpekler tanıtıldı ViDEO

PİYASAYA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ÇIKACAK

Robotu tasarlayan şirket robotları; piyasaya önümüzdeki yıllarda sunacağını açıkladı. Ancak görünen o ki ilerleyen yıllarda insanların da yaptığı birçok işi robotlar yapacak ve insanların yerini artık robotlar alacak.

Günün önemli gelişmeleri VİDEO