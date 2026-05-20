ABD’de Trump anketi: Onay oranı yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri’nde kamuoyunun Başkan Donald Trump yönetimine bakışını ortaya koyan yeni anket sonuçları yayımlandı. Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen araştırma, Trump’ın genel onay oranında sınırlı bir artış yaşandığını gösterdi.

14-18 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette 1117 yetişkinin görüşüne başvuruldu.

TRUMP’IN ONAY ORANI YÜZDE 37’YE ÇIKTI

Araştırmaya göre Başkan Trump’ın genel performansına destek verenlerin oranı yüzde 37 olarak ölçüldü. Bu oran, nisan ayında yapılan bir önceki ankete kıyasla artış gösterdi.

AP/NORC’un nisan ayında gerçekleştirdiği araştırmada Trump’ın onay oranı yüzde 33 seviyesinde bulunuyordu.

Anket sonuçları, özellikle Cumhuriyetçi seçmen tabanında desteğin sürdüğünü ortaya koyarken, Demokrat seçmenlerin büyük bölümünün Trump yönetimine karşı olumsuz görüş bildirdiği görüldü.

BAĞIMSIZ SEÇMENLERİN ÇOĞU MEMNUN DEĞİL

Araştırmada bağımsız seçmenlerin önemli kısmının da Trump’ın başkanlık performansını desteklemediği ortaya çıktı. Ankete katılan bağımsızların yaklaşık 10’da 7’si yönetimin genel performansına olumsuz baktığını ifade etti.

Bu tablo, seçim sürecine yaklaşılırken bağımsız seçmenlerin tutumunun siyasi dengeler açısından önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

EKONOMİDE DESTEK SINIRLI KALDI

Anketin dikkat çeken başlıklarından biri de ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmeler oldu. Katılımcıların yalnızca yaklaşık üçte biri Trump yönetiminin ekonomi politikalarını olumlu bulduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi seçmenlerde ise ekonomiye yönelik destek oranının daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmaya göre Cumhuriyetçilerin yaklaşık 10’da 6’sı ekonomi yönetimine olumlu yaklaşım sergiledi.

Bununla birlikte ankette, Cumhuriyetçi seçmenlerin ekonomi konusundaki desteğinde önceki döneme kıyasla düşüş yaşandığına dikkat çekildi.

GÖÇMENLİK POLİTİKASINA DAHA YÜKSEK DESTEK

Araştırmada Trump yönetiminin göçmenlik politikaları da değerlendirildi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 45’i yönetimin göçmenlik konusundaki yaklaşımını onayladığını ifade etti.

Bu oran, ekonomi ve genel performans başlıklarına kıyasla daha yüksek bir destek düzeyine işaret etti.

SEÇİM SÜRECİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Kamuoyu araştırmasının sonuçları, ABD’de yaklaşan seçim atmosferi öncesinde seçmen eğilimlerinin şekillenmeye başladığını ortaya koydu. Özellikle ekonomi ve bağımsız seçmenlerin tutumu, siyasi kampanyaların ana gündem başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.