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ABD'de tüp bebekler karıştı

ABD’de özel bir tüp bebek merkezinde tedavi gördükten sonra ikiz bebek bekleyen Asyalı bir çift, doğumdan sonra bebeklerin başkasına ait olduğunu fark etti.

DHA | 10.07.2019 - 09:36..
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Kaliforniya eyaletindeki tüp bebek merkezinde, IVF tedavisi görerek hamile kalan uzak Asyalı bir kadın, doğumdan sonra bebeklerin Asyalı olmadığını fark etti.

DNA TESTİ YAPILDI

İkiz erkek bebeklerin çifte ait olmadığı daha sonra DNA testiyle kanıtlandı.

Tüp bebek merkezine dava açan çift, doktorun tedavi sırasında kendilerine erkek embriyosu kullanmadığını söylediği halde ultrasonda bebeklerin cinsiyetinin erkek olarak görüldüğü, daha sonra doktorun, tedavi gören çifte yapılan tarama sonuçlarının hatalı olduğunu söylediği iddia edildi.

100 BİN DOLAR HARCADILAR

Tüp bebek merkezine dava açan çiftin, bebek sahibi olmak için yıllardır çabaladıkları ve 100 bin doların üzerinde para harcadıkları belirtildi.

Çiftin avukatının yaptığı açıklamada, her ikisinin de tüp bebek merkezinin sorumsuz ve umursamaz davranışlarına maruz kaldığını söyledi.

Asyalı kadın daha sonra dünyaya getirdiği ikiz erkeğin velayetini gerçek ailesine verdi.

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