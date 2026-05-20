ABD’de yasaklandı, uzun süredir beyin üzerindeki etkileri tartışılıyordu

ABD’de alınan yeni karar, gıda sektöründe büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, uzun süredir sağlık tartışmalarının merkezinde yer alan “Red No. 3” olarak bilinen kırmızı gıda boyasının kullanımını yasaklama kararı aldı.

“E127” veya “Erythrosine” adıyla da bilinen katkı maddesi; şekerleme, hazır tatlılar, içecekler ve bazı işlenmiş ürünlerde renk verici olarak kullanılıyordu. Uzmanlar ise yıllardır bu maddenin özellikle çocukların davranışları ve nörolojik gelişimi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekiyordu.

Birçok üründe kullanılıyor

ABD’deki kararın ardından üreticilerin belirli bir geçiş süreci içinde ürün formüllerini değiştirmesi bekleniyor. Gıda güvenliği konusunda alınan bu adımın, diğer ülkelerde de benzer düzenlemeleri gündeme getirebileceği değerlendiriliyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde söz konusu katkı maddesine yönelik daha önce çeşitli sınırlamalar uygulanmıştı. Son gelişmeyle birlikte küresel gıda sektöründe yeni bir dönemin başlayabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, tüketicilere paketli ürünlerin içerik etiketlerini dikkatle incelemeleri konusunda da uyarıda bulunuyor.