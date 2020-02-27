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ABD'de yetişkinlerin yüzde 40'ı obez

ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki her 10 yetişkinden 4'ünün obez olduğunu ortaya koydu.

AA | 27.02.2020 - 17:30..
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ABD, obezite tehlikesiyle karşı karşıya...

Ülkede yapılan bir araştırma, obezitenin alarm verici bir boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, her 10 yetişkinden 4'ünün obez ve her 10 kişiden birinin de aşırı obez olduğu ortaya çıktı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesine (HHS) bağlı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince (CDC) yürütülen araştırmada, 5 bin kişinin boy ve kilo değerlerinin yer aldığı sağlık verileri incelendi.

ABD'DE OBEZİTE ALARMI

Çalışma sonucunda, obezite oranının yüzde 42 olduğu, aşırı obezite oranının ise yüzde 9 olduğu belirlendi.

ABD'de yetişkinlerin yüzde 40'ı obez

Araştırma yazarlarından Cynthia Ogden, yarım asır önce her 100 Amerikalı yetişkinden yalnızca birinin aşırı obez olduğunu belirterek, "Şimdi ise obezite 10 kat daha yaygın. Obezite oranı 20 yılda yaklaşık yüzde 40 arttı." dedi.

George Washington Üniversitesinde obezite uzmanı Dr. William Dietz ise, araştırma sonucunu değerlendirirken, bugün daha fazla Amerikalının diyabet, kalp krizi ve kansere yakalanma riskinin olduğunu kaydetti.

ABD'de yetişkinlerin yüzde 40'ı obez

"ŞEKERLİ İÇECEKLERE GERİ GETİRİLSİN" ÖNERİSİ

Obezitenin, ülkenin en önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirten Dietz, "Hükümet fiziksel aktiviteyi ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeye yönelik önlemler konusunda ısrarcı değil. Daha fazla kaldırım ile yaya geçidi yapılması ve şekerli içeceklere vergi getirilmesi büyük fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

OBEZİTE RİSKİ NASIL HESAPLANIYOR?

Obezite riskinin belirlenmesinde boy ve kilo dengesini gösteren vücut kitle indeksine bakılıyor. Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünerek hesaplanan bu indekste, sonucu 30 ve üzerindekiler "obez", 40 ve üzerindekiler "aşırı obez" olarak tanımlanıyor.

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