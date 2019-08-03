taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

ABD'de yüzlerce sazan balığını elektroşokla topladılar

Kentucky eyaletinde, nehirlerdeki doğal dengeyi bozan sazan balıklarına elektroşok verilerek yüzlerce sazan balığı toplanırken ilginç görüntüler oluştu.

İHA | 03.08.2019 - 06:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Kentucky Balık ve Vahşi Yaşam Kaynakları Departmanı tarafından devam eden çalışmaları kapsamında, balık popülasyonun yoğun olduğu bir bölgede yüzlerce balığa elektroşok verildi.

ABD'de yüzlerce sazan balığını elektroşokla topladılar

BALIKLARIN YÜZEYE ÇIKTIĞI ANLAR KAYDEDİLDİ

Yüzlerce balığın, Cumberland Nehri üzerindeki Barkley barajından fırladığı o anlar ise kameralara kaydedildi. Kurumun yetkililerinden Ron Brooks yapılan çalışma için, “Görüntüler halka suyun altında ne kadar çok balık ile mücadele ettiğimiz konusunda fikir verecektir. Onları topladık ve onları alıcılara dağıtmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ABD'de yüzlerce sazan balığını elektroşokla topladılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

7
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

18
20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

49
Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

10
Kredi çekmek istedi, dolandırıcılar yüzünden hapse girdi

Kredi çekmek istedi, dolandırıcılar yüzünden hapse girdi

12
Trump, Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini engelledi

Trump, Pentagon'un 10 milyar dolarlık ihalesini engelledi

2
Trabzonspor, taraftarlarıyla 52. yılını kutladı

Trabzonspor, taraftarlarıyla 52. yılını kutladı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir