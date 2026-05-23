ABD’de zehirli kimyasal tankında arıza meydana geldi: 40 bin kişi tahliye edilecek

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Garden Grove şehrindeki havacılık tesisinde, yanıcı ve uçucu kimyasal olan metil metakrilatla dolu bir tankta arıza meydana geldi.

Tankta sızıntı ve patlama riski bulunduğu gerekçesiyle, tesisin çevresinde yaşayan 40 bin kişinin ikamet ettikleri yerlerden tahliye edilmesine karar verildi.

3 TAHLİYE MERKEZİ KURULDU

Biri Garden Grove’da, diğer ikisi komşu şehirler Anaheim ve Cypress’te olmak üzere üç tahliye merkezi kuruldu.

"ÇATLAYIP SIZDIRABİLİR YA DA PATLAYABİLİR"

Orange County İtfaiye Teşkilatı’ndan Craig Covey, tankın sızıntı yapması durumunda 7 bin galona (26 bin 500 litre) kadar zehirli kimyasal madde salınımına yol açabileceğini ya da patlayabileceğini belirterek, “Olabilecek iki şey var: ya çatlayıp sızdırabilir ya da patlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Covey, itfaiyecilerin patlamayı önlemek amacıyla tankı soğutmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Covey, ayrıca “Sıcaklık 61 derece civarına düştü, ideal sıcaklık ise 50 derece civarında.” dedi.

Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) göre söz konusu kimyasal madde plastik üretiminde kullanılıyor ve maruz kalındığında solunum sorunlarına yol açabilir.