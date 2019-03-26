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ABD'deki bir camiye kundaklama girişimi

Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan bir caminin duvarı ateşe verildi. Yangın itfaiye ekipleirnin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 15:58..
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ABD'nin California eyaletinde bulunan Escondido İslam Merkezi’nde saldırı meydana geldi. Caminin duvarı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

ABD'deki bir camiye kundaklama girişimi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kundaklama girişimi itfaiyenin erken müdahalesiyle kısa zamanda önlendi. Olay yerinde soruşturmanın devam etmesi nedeniyle söz konusu camide sabah namazı iptal edildi.

ABD'deki bir camiye kundaklama girişimi

Polis cami yakınlarında bir yolda Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yazışmalar tespit etti. FBI soruşturma başlattı ve Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili araştırmalar yapıyor.

CAMİ ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR

Cami cemaati ve Escondido bölgesinde bulunan İslam Merkezi’ne yakın oturanlar nöbet tuttu.

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