ABD'deki bir camiye kundaklama girişimi

ABD'nin California eyaletinde bulunan Escondido İslam Merkezi’nde saldırı meydana geldi. Caminin duvarı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kundaklama girişimi itfaiyenin erken müdahalesiyle kısa zamanda önlendi. Olay yerinde soruşturmanın devam etmesi nedeniyle söz konusu camide sabah namazı iptal edildi.

Polis cami yakınlarında bir yolda Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yazışmalar tespit etti. FBI soruşturma başlattı ve Yeni Zelanda saldırısıyla ilgili araştırmalar yapıyor.

CAMİ ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR

Cami cemaati ve Escondido bölgesinde bulunan İslam Merkezi’ne yakın oturanlar nöbet tuttu.