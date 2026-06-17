ABD’deki hastanede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ABD’nin Delaware eyaletinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Kimliği belirsiz bir şüpheli, yerel saatle 15:30 sıralarında Wilmington şehrindeki "Christiana Care Wilmington Hastanesi"nde 2 kişiyi hedef aldı.

ŞÜPHELİ SALDIRININ ARDINDAN KAÇTI

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Polis Şefi Wilfredo Campos olayla ilgili yaptığı açıklamada şüphelinin saldırının ardından kayıplara karıştığını söyledi.

Saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını aktaran Campos, hedef alınan kişilerin kimlik bilgileri hakkında detay vermekten kaçındı.

ABD basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise, bir hastane çalışanının diğer iki çalışanı silahla hedef aldığı öne sürüldü.

HASTANEDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Hastaneyi işleten "Christiana Care" şirketinden yapılan açıklamada, saldırının ardından acil servis bölümünün geçici olarak kapatılarak hastaların başka merkezlere yönlendirildiği ve hastanedekilerin tahliye edildiği bildirildi.

İçeride aktif bir saldırgan olma ihtimaline karşı her türlü güvenlik önleminin alındığı ve polisle işbirliği yapıldığı vurgulandı.

Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından hastanenin normal işleyişini sürdürdüğü ifade edildi.

"ŞEHRİMİZ İÇİN KORKUNÇ BİR GÜN"

Wilmington Belediye Başkanı John Carney de saldırının ardından kolluk kuvvetlerinin hastanedeki her katı tek tek aradığını söyledi.

Bu sırada bazı hastane çalışanlarının odalarda barikat kurarak yataklı hastaları korumak için tedbir aldığını ifade eden Carney, "Bu, şehrimiz için korkunç bir gün" ifadelerini kullandı.

Yardıma muhtaç insanlara kapılarını açan bir sağlık kuruluşunun böyle bir saldırıya sahne olmasına tepki gösteren Carney, "Bu hastane, böyle bir şiddet olayı karşısında sığınak olması gereken bir yerdir" dedi.