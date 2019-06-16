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ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı

Yıldız Teknik Üniversitesi ekibi 75 takım arasındaki yarışmada önemli başarılar elde etti.

AA | 16.06.2019 - 16:37..
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Uluslararası birçok firma tarafından desteklenen AUVSI SUAS-2019 adlı yarışmada, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ekibi, otonom iniş-kalkış, hedef vurma ve nesne tanıma gibi uçuş görevlerinde 75 takım arasından sabit kanat kategorisinde birinci oldu.

ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı

Lagari, genel sıralamada ise üçüncülüğü elde etti. YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Kırlı'nın danışmanlık yaptığı Lagari'ye, 2018 YTÜ Mekatronik Mühendisliği mezunu Tolgahan Akbulut pilotaj destek veriyor.

ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı

TAKIMDA 12 ÖĞRENCİ VAR

YTÜ, Yıldız Teknopark, Yıldız TTO, Baykar Makina, T3 Vakfı, TAI, Roketsan, THY, Ordulu, BLG ve BLS kurumlarının desteklediği Lagari, YTÜ Mühendislik bölümlerinde okuyan 12 öğrenciden oluşuyor.

Öğrenciler, insansız hava aracı tasarımını ve imalat çalışmalarını Mekatronik Mühendisliği laboratuvarları ve Baykar Makina atölyelerinde geliştirdi.

ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı

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