ABD'deki Türk vatandaşlarının cenazesi uçakla gelecek

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurmuştu.

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin kargo uçaklarıyla Türkiye'ye gönderilebileceği, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ise cenazelerin defin işlemi için ülkeye giriş yapamayacakları bildirildi.

(ARŞİV)

"AİLE FERTLERİ CENAZEYE EŞLİK EDEMEYECEK"

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Cenaze nakilleri sadece New York Havaalanı'ndan Turkish Cargo ile yapılacaktır. Kargo uçakları kanunen kesinlikle yolcu almayacaktır, aile fertleri cenazeye eşlik edemeyecektir." denildi.

(ARŞİV)

TÜRKİYE'DEKİ AKRABALARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarının da refakatçi olarak Türkiye'ye gidemeyecekleri belirtilirken, cenazeyi Türkiye'de karşılayacak aile fertlerinin irtibat bilgilerinin Başkonsolosluğa iletilmesi istendi.