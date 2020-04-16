taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9474
Euro
7.532
Altın
1721.72
Borsa
96249.09
Gram Altın
384.969
Bitcoin
48544.41

ABD'den Çin'e sert tepki: Göz yumamayız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına ilişkin" iddiaları incelediklerini belirterek, "Çin'in gerçekleri saklamasına göz yumamayız." dedi.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

ABD'den Çin'e sert tepki: Göz yumamayız

NBC televizyon kanalındaki programa konuk olan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, koronavirüsün "Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan çıktığına" dair iddiaları yakından takip ettiklerini ancak iddiaların henüz ispatlanabilir seviyede olmadığını söyledi.

Esper, "Ama bir şeyi kesin olarak biliyoruz. Çin hükümeti, şeffaf davranmadı. Öncelikle daha şeffaf olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

'ÇİN'DEN GELEN BİLGİLERE GÜVENMEK ZOR'

Çin'in dünyayı virüs konusunda yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soru üzerine Esper, Çin'den gelen bilgilere güvenmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

ABD'den Çin'e sert tepki: Göz yumamayız

"KÜRESEL BİR YANIT VERECEĞİZ"

"Virüsün ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri bizi yanıltıyorlar." diyen Esper, şöyle devam etti:

"Çin'in şimdi bile bize doğruyu söylediğine inancım yok. Gerçekten neler olup bittiğine bakmamız lazım. Bu, küresel bir pandemi, küresel bir yanıt vereceğiz. Çin'in salgınla ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız."

ABD GENEL KURMAY BAŞKANI EMİN DEĞİL

Önceki gün basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt veren ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de "Koronavirüsün laboratuvar ortamında üretildiği" iddialarının inandırıcı olmadığını ancak hiçbir şeyden emin olmadıklarını ifade etmişti.

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden zanlı tutuklandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partililere hakaretlerde bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yurt dışında koronadan ölen Türklerin sayısı 320 oldu
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.
Mezar içine düşen vatandaş güldürdü
Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz günlerde ‘Evde Kal’ yazılı mezar taşı ile gündeme gelen bir mermer işletmesinde, güvenlik kameralarına yansıyan görüntü izleyenleri güldürdü.
Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile yaptığı görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliğini ele aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
595
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven giderek artıyor
953
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
Yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi
119
Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi
Ekrem İmamoğlu, kendisiyle dalga geçenlere cevap verdi
1044
Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı
Karşılıksız sevdiği kadını öldüren saplantılı aşık yakalandı
290
Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu
Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'daki sahra hastanesini savundu
1425
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir