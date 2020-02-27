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ABD'den Güney Kore uyarısı: Yeniden düşünün

ABD, vatandaşlarına, koronavirüs vakalarının görüldüğü Güney Kore'ye seyahat ederken "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

AA | 27.02.2020 - 11:03..
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Çin'den yayılan koronavirüse karşı ülkeler önlem almaya çalışıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye gidecek olan vatandaşlarını seyahat ederken "dikkatli olmaları" yönünde uyardı.

"GÜNEY KORE'YE GİTMEDEN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN"

Yapılan açıklamada, Güney Kore'ye gideceklere "seyahatinizi yeniden düşünün" çağrısında bulunuldu.

ABD'den Güney Kore uyarısı: Yeniden düşünün

Açıklamada, Güney Kore'ye gideceklerin, koronavirüsten korunmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) "Kalabalıktan uzak durmak, hasta kişilerle temastan kaçınmak, sık sık ellerini yıkamak" gibi talimatlarına uymaları istendi.

ASKERİ TATBİKAT ERTELENDİ

Güney Kore ve ABD, yeni tip koronavirüsün yayılması endişesiyle yıllık ortak askeri tatbikatlarını ertelediklerini duyurdu.

ABD'den Güney Kore uyarısı: Yeniden düşünün

Güney Kore ve ABD askeri yetkilileri, yaptıkları ortak açıklamada, mart ayında yapılması planlanan ortak bir tatbikatın bir sonraki duyuruya kadar erteleneceğini belirtti.

Diğer yandan, Güney Kore ordusunda 20 aktif görevli asker ile ülkede görevli Amerikan silahlı kuvvetlerine mensup 1 Amerikan askerinde koronavirüs tespit edilmişti.

ABD'den Güney Kore uyarısı: Yeniden düşünün

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