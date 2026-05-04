ABD’den Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemiler hakkında açıklama

Küresel enerji arzının en kritik noktalarından biri olan ve dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’inin karşılandığı Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasıyla petrol fiyatları yükseldi.

Dünyada gözler yeniden İran ve ABD’ye kilitlenirken, yeni açıklamalar gelmeye başladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemilere ilişkin bir duyuru paylaştı.

''TİCARİ GEMİLERE DESTEK VERİLECEK''

Açıklamada, “Bu görev, hayati öneme sahip bu uluslararası ticaret koridorundan serbestçe geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlayacaktır.” denildi.

''KÜRESEL EKONOMİ İÇİNHAYATİ ÖNEM TAŞIYOR''

15 bin askeri personelin yanı sıra 100’den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerlerinin sürece askeri destek sağlayacağı belirtilen açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın, “Deniz ablukasını sürdürürken bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor.” ifadesine yer verildi.