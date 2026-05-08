ABD'den İran'a çağrı: Bugün yanıt vermeliler

Körfez'de gerilim tırmanıyor...

ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi.

İRAN EL KOYDU

İranlı Tasnim ajansı, İran'ın 'Ocean Koi' adlı Barbados bandıralı petrol teknesine el koyduğunu duyurdu.

İran basını, el koyma nedeninin "İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası" olduğunu öne sürdü.

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan atılan 3 balistik füze ve 3 dron ile hedef alındığını, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

"İRAN BUGÜN YANIT VERMELİ"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yaşanan gelişmelere dair konuştu.

Olası anlaşmaya dair İran'dan bugün yanıt beklediklerini söyleyen Rubio, henüz yanıt alınmadığını belirtti.

Rubio, "Umarım bu bizi ciddi bir müzakere sürecine sokar." diye konuştu.

"CEVAP VERİRİZ"

Amerikan Dışişleri Bakanı, 7 Mayıs'ta yaşanan çatışmaların 'Destansı Öfke Operasyonu'ndan ayrı olduğunu savunurken, "Eğer ABD'ye ateş açılmışsa, cevap veririz." dedi.

"İRANLILAR BASKIYA BOYUN EĞMEZ"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yükselen tansiyona dair açıklamalarda bulundu.

Arakçi, "Diplomatik bir çözüm masada olduğu her seferde ABD düşüncesizce bir askeri macerayı seçiyor. İranlılar asla baskıya boyun eğmez." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin İranlı tankerlere karşı hareketlerini ateşkes ihlali olarak kınarken Bakan Arakçi, İran'ın füze envanterinin ve fırlatma kapasitesinin arttığını söyledi.

ÇATIŞMALARDA SON DURUM

İran'ın Mehr Haber Ajansı da 7 Mayıs gecesi yaşanan çatışmalarda vurulan bir İran gemisinin 10 mürettebatının yaralandığı, 5 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, 8 Mayıs günü 70'ten fazla tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının abluka kapsamında engellendiğini açıkladı.

CENTCOM, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu ticari gemiler, tahmini 13 milyar doların üzerinde değere sahip 166 milyon varilden fazla İran petrolü taşıma kapasitesine sahip" ifadeleri kullanıldı.