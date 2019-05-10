ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

3 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ HELİKOPTER TİCARETİ

Ajansın bu satış onayını Kongre’ye tebliğ ettiği belirtilen açıklamada, Katar’a daha önce satılan 24 Apache helikopterine ek olarak bu satışın ülkenin yakın hava desteği kabiliyetine katkı sağlatacağı kaydedildi.

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ 30 GÜN İÇİNDE BAŞLAYACAK

Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki askeri dengeleri etkilemeyeceği ifade edildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekir. 30 günün sonunda ABD’nin, Katar’a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlamış olacak.