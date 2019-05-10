taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1269
Euro
6.8815
Altın
1284.78
Borsa
88685.88
Gram Altın
252.852

ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopterinin satışına onay verdi.

AA | 10.05.2019 - 08:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında tahmini 3 milyar dolar değerinde 24 AH-64E Apache tipi taarruz helikopteri ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

3 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ HELİKOPTER TİCARETİ

Ajansın bu satış onayını Kongre’ye tebliğ ettiği belirtilen açıklamada, Katar’a daha önce satılan 24 Apache helikopterine ek olarak bu satışın ülkenin yakın hava desteği kabiliyetine katkı sağlatacağı kaydedildi.

ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter

SATIŞ GÖRÜŞMELERİ 30 GÜN İÇİNDE BAŞLAYACAK

Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki askeri dengeleri etkilemeyeceği ifade edildi.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekir. 30 günün sonunda ABD’nin, Katar’a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlamış olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

69
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

17
Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

48
İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı

0
ABD'de tarihi ağacı söken çifte ceza

ABD'de tarihi ağacı söken çifte ceza

20
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

20
Bülent Ersoy korktu

Bülent Ersoy korktu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir