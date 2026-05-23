ABD'den Kongo'ya Ebola resti: Karantinaya uymazsanız Dünya Kupası'na almayız!

Kupa hazırlıklarına başlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ülkede yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle önemli bir karar aldı.

SALGIN FUTBOLU DA VURDU

Yetkililer, sağlık riskleri sebebiyle milli takımın ülkede gerçekleştirmeyi planladığı hazırlık kampının iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen takımın kampı farklı ülkede devam edecek. Yapılan açıklamaya göre programının Belçika’ya taşındığı duyuruldu.

Yaşananların ardından ise Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ABD'den bir hamle geldi.

ABD CEPHESİ 'KARANTİNAYA UYUN' DEDİ

Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü Genel Direktörü Andrew Giuliani, Ebola salgınıyla mücadele eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'nın 21 gün boyunca karantinaya uymaması halinde Dünya Kupası için ABD topraklarına giremeyeceğini duyurdu.

Giuliani, cuma günü ESPN'e verdiği demeçte konunun hem FIFA'ya hem Kongo Futbol Federasyonu'na hem de Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetine açıkça iletildiğini söyledi.

"İZOLASYONU SÜRDÜRMEZLERSE GİRİŞ HAKLARINI KAYBEDERLER"

ABD yönetimi, halihazırda Belçika'da kamp kuran ve iki hazırlık maçı oynayacak olan Leoparlar'dan, salgının ülkeye sıçramaması için tam izolasyon istiyor.

Giuliani, Kongolu yetkililere mesajın net biçimde verildiğini şu sözlerle aktardı:

“Kongo'ya çok net bir şekilde söyledik. 11 Haziran'da Houston'a gelmeden önce 21 gün boyunca bu balonun bütünlüğünü korumak zorundalar. Kongo hükümetine de aynı şekilde açıkça ifade ettik. Bu izolasyonu sürdürmezlerse ABD'ye giriş hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Bundan daha açık konuşamayız.”