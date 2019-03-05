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ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Lübnan'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

AA | 05.03.2019 - 14:10..
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ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Lübnan'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile görüştü.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Başkent Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Satterfield, Lübnan'ın ekonomi, yolsuzlukla mücadele ve güvenlik konularıyla ilgili hassas kararlar alabilecek bir hükümete kavuştuğunu ifade etti.

ABD'nin Lübnan ile iş birliğine bağlılığını büyük oranda sürdürdüğüne dikkati çeken Satterfield, Lübnan'ın gelişmesini istediklerini ve kendi çıkarları doğrultusunda tercih yapmasını umduklarını söyledi.

DİĞER YETKİLİLERLE DE GÖRÜŞECEK

Lübnan'ın 31 Ocak'ta yeni hükümetine kavuşmasının ardından ülkeyi ziyaret eden ilk ABD'li yetkili Satterfield'in; Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el-Hariri ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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