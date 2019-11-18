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ABD'den Mısır'a yaptırım tehdidi

Amerika Rusya'dan savaş uçağı almayı planlayan Mısır'ın yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 15:10..
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Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan uçak, silah, savunma sistemleri alacak ülkeleri tehdit etmeye devam ediyor.

Bu sefer yaptırım tehdidiyle karşı karşıya olan ABD'nin desteğini esirgemediği darbeci Sisi'li Mısır oldu...

ABD'den Mısır'a yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rus savaş uçaklarını alması halinde Mısır'ın Amerikan yapımı savunma sanayi ekipmanlarını gelecekte satın almasının riske gireceğini söyledi.

MISIR RUSYA'DAN 20 ADET SU-35 ALACAK

Kahire hükümetinin Rusya'dan 2 milyar dolarlık 20 adet SU-35 tipi savaş uçağı almayı planladığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu uçakların Türkiye'ye satışı için Ankara ve Moskova arasında görüşmelerin yapıldığı biliniyor.
ABD her yıl Mısır'a 1.3 milyar dolarlık askeri yardımda bulunuyor.

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