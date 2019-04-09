ABD'den Netanyahu'ya seçim desteği

İsrail, bugün sandık başına gidiyor. Binyamin Netanyahu, 5. kez başbakanlık koltuğu için yarıştığı seçimlerde, tekrar seçilirse, ülkenin en uzun süre başbakanlık yapan isin olma unvanını da ülkenin kurucusundan devralacak.

ARDI ARKASI KESİLMEYEN SEÇİM HEDİYELERİ

ABD Başkanı Trump, önce, özellikle İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıkladı.

Trump’ın bir sonraki adımı ise, İsrail’in 1967'de işgal, 1981'de ilhak ettiği Suriye’ye ait Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıması oldu.

ABD desteğinden başı dönen Netanyahu, "Yeniden seçilirsem Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e ilhak edeceğim" deme cüretinde bile bulundu.

"İSTEĞİMİ YERİNE GETİRDİĞİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Trump’ın İsrael lehine yaptığı her açıklamanın ardından çeşitli kanallar üzerinden ABD Başkanı’na olan minnetini dile getiren İsrail Başbakanı, ülkesindeki seçimlerden hemen önce gelen bir diğer “seçim hediyesi”yle mutlu oldu. Trump, son olarak, İran Devrim Muhafızları’nı “terör örgütü” ilan etti.

Trump’ın bu hamlesini sevinçle karşılayan Netanyahu, teşekkür mesajında, "Ülkelerimiz ve bölge ülkelerinin çıkarına olan bir başka önemli isteğimi daha kabul ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. İran rejimine karşı çeşitli yollarla gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.