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ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya "USS Arlington" amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk ettiğini açıkladı.

AA | 11.05.2019 - 02:34..
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ABD ile İran arasındaki gerilim Orta Doğu'daki tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Washington yönetimi bölgeye yeni bir yığınak oluşturma planı ilan etti.

YENİ YIĞINAK

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakan Vekili (Patrick Shanahan), ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının hafta başında talep ettiği ek askeri güç talebinin bir parçası olarak, komutanlığın görev bölgesine USS Arlington (LPD-24) gemisi ve bir Patriot bataryasının gönderilmesini onayladı." ifadelerine yer verildi.

ABD'den Orta Doğu'ya yeni yığınak

Bu unsurların da İran'ın ABD'ye ait bazı hedeflere saldırmayı planladığı iddiaları üzerine hafta başında bölgeye gönderilen "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile Bombardıman Görev Gücüne katılacağı belirtilen açıklamada, "Savunma Bakanlığı İran rejimi, ordusu ve destekledikleri güçlerin faaliyetlerini yakından izlemektedir." denildi.

ABD, hafta başında İran'ı hedef göstererek, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan bir görev grubunu Körfez bölgesine sevk etmişti.

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