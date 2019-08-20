ABD'den orta ölçekli füze denemesi

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, konvansiyonel yapılandırılmış karada konuşlu bir seyir füzesini California'nın San Nicolas adasında test etti. Test edilen füze mobil fırlatıcısından çıktı ve 500 kilometreden fazla bir uçuştan sonra isabetli şekilde hedefini vurdu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu denemeyle elde edilen verilerin, orta ölçekli füzelerin geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

INF ANLAŞMASI YASAKLIYORDU

Denenen seyir füzesinin, ABD'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de ile imzaladığı ve yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasak olduğu ortaya çıktı.

INF Anlaşması, ABD ile Rusya'nın menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre arasında olan karada konuşlu nükleer ve konvansiyonel füzeleri geliştirmesini yasaklıyordu.

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, iki ülke arasında silah kontrolünü sağlayan anlaşmayı 8 Aralık 1987 tarihinde imzaladı.

ANLAŞMA BU AY SONA ERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu ay başında Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıklamıştı.

ABD de daha önce Rusya'nın INF Anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek anlaşmadan tek taraflı çekildiğini duyurmuştu.

ABD'nin INF anlaşmasını fiilen bitiren füze denemesi.

RUSYA'DAN İLK TEPKİ: ASİMETRİK YANIT VEREBİLİRİZ

ABD'nin INF'nin yasakladığı yeni seyir füzesini test etmesi sonucu Rusya’nın yeni bir silahlanma yarışına girmeyeceğini belirten Rus senatör Klintseviç, Moskova’nın Washington’un bu adımına asimetrik yanıt verebileceğini kaydetti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD’nin daha önce ayrıldığını açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yasakladığı yeni bir seyir füzesini test etmesini 'açık sinizm' olarak niteledi.

ABD’nin gerçekleştirdiği testin Rusya’yı yeni bir silahlanma yarışına çekmeyeceğini söyleyen Klintseviç, Moskova’nın Washington’un bu adımına asimetrik yanıt verebileceğini ifade etti.

"ABD ordusunun, INF’nin resmen feshedilmesinden iki hafta sonra bu anlaşmanın yasakladığı karada konuşlandırılan füzeyi test etmesi açık bir sinizm ve dünya toplumu ile alay etmektir" diyen Klintseviç, Amerikalıların ‘tüm yasaklara rağmen bu sınıftaki füzeleri üretmeye devam ederek’ anlaşmayı baştan beri ihlal ettiklerini gizlemeye dahi ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

"AMERİKALILARA AHLAK OKUMAK ANLAMSIZ"

Amerikalılara ahlak okumanın anlamsız olduğuna, zira kendilerinin ancak karşılık niteliği taşıyan eylemlerden anladıklarına dikkat çeken Klintseviç, "Biz elbette ki en kısa sürede ABD’nin bu silahlardaki üstünlüğüne izin vermemek için gereken her şeyi yapacağız" vurgusunu yaptı.



Rus senatör, "Aynı zamanda yeni bir silahlanma yarışına girmek niyetinde değiliz, bu nedenle asimetrik yanıt vermemiz mümkün" ifadelerini kullandı.