ABD'den PKK'ya mayın ve silah desteği

Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon yapmaya hazırlanıyor. Türk askerleri, sınırda çalışmalarını yoğunlaştırırken ABD hükümeti ise yapılacak bu operasyona engel olmak için elinden geleni yapıyor.

HÜKÜMET 115 BİN TÜFEK YOLLADI

Operasyonu engellemek isteyen ABD, teröre desteğini de hiç azaltmadı ve Fırat'ın doğusundaki PKK'lı teröristlere top, tüfek ve patlayıcı yolladı.

Son belirlemelere göre ise; ABD'li yetkililer, 115 bine yakın Kalaşnikof, BKS, Doçka ve keskin nişancı tüfeği PKK'lı teröristlere ulaştırdı.

SADECE TÜFEK DEĞİL PATLAYICILAR DA GÖNDERİLDİ

Bu silahların yanı sıra ABD, güneşe ve sese duyarlı dijital patlayıcıları ve mayınları bölgeye yolladı.

ABD, şubat başı ve sonu olmak üzere 2 kez, yaklaşık 300 tırla Irak sınırından terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye sevkiyat yapmıştı.

PKK İÇİN 550 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYIRDILAR

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı, 2020 yılı için PKK'ya 550 milyon dolar civarında olan silah ve cephane yardımını onaylamıştı.