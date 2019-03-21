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ABD'den S-400 açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford "Türkiye ile yaşanan S-400 sorununa çözüm bulanacağından umutluyum ama zor bir mesele" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 18:48..
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Türkiye'nin S-400 hava savunma füzesini alması ABD'de halen gündemin en önemli maddelerinden biri. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford konuya ilişkin açıklama yaptı.

"KARARI TRUMP VERECEK"

Dunford'a, Reuters Haber Ajansı'nın ‘ABD'nin F-35 teslimatını askıya alabileceğine' dair bugün servis ettiği haber soruldu. Soruya yanıt veren ABD Genelkurmay Başkanı, "Kararları ben vermiyorum" derken, Trump yönetimi ve Kongre'nin, S-400'ler ile F-35'lerin Türkiye'de aynı anda bulunması konusunda zorlanacağını söyledi.

"ÇÖZÜM BULMAYI UMUYORUZ"

Dunford, "Bir çözüm bulabileceğimizi umuyoruz ama bu zorlu bir mesele" dedi.

Bu sabah Reuters Haber Ajansına açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı'nın 'uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu yardımcısı' Katie Wheelbarger, "S-400 bir bilgisayar. F-35 de bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşman bir bilgisayara bağlamazsınız; yapacağımız şey temelde bu olacak" demişti.

 

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

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