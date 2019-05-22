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ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

ABD’nin Türkiye’ye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar vermesi için iki haftalık süre verdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 22.05.2019 - 02:02..
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ABD S-400'lerin teslimatı yaklaştıkça Türkiye'ye yönelik tehditlerini artırmaya devam ediyor. Özellikle F-35'leri koz olarak kullanan ABD, Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçmesi için süre tanıdı.

İKİ HAFTALIK SÜRE

ABD'li CNBC'nin haberine göre Washington yönetimi Ankara'ya S-400'lerden vazgeçerek Patriot alımı yapılması için iki haftalık süre verdi.

ABD'den Türkiye'ye S-400'lerin iptali için süre

CNBC'nin "bilgi sahibi kaynakalara" dayandırdığı haberinde, “Türkiye, ilk haftanın sonunda Rusya’yla milyarlarca dolarlık anlaşmayı iptal etmeli ve bunun yerine ABD’de Raytheon şirketi tarafından üretilen Patriot füze savunma sistemini almalı, yoksa Lockheed Martin’in F-35 programından ihraç edilme, vaat edilen 100 adet F-35’i kaybetme, yaptırım uygulama ve NATO’nun olası tepkisi ile karşılaşacak” ifadelerine yer verdi.

Kaynaklar mevcut önerinin Türkiye'ye yöneltilen son uzlaşı teklifi olduğunu da belirtti.

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