ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak gördüğü halde sözde müttefiklerimiz terör örgütlerine yardım etmeye devam ediyor.

Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gireceğini iletmesinden sonra YPG'ye silah yardımına başladı.

Suriye'de muhtelif medya organları, ABD’nin desteklediği ve yönlendirdiği YPG'ye silahlı gruplara destek bağlamında, uluslararası koalisyon güçlerinin, yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı kentine geçirdiğini aktardı.

Söz konusu araçların, Irak’ın kuzeyinden Kamışlı kentine açılan Simalka adlı geçitten geçirildiği ifade edilirken, tüm bunların, YPG ve DSG adlı bölücü silahlı gruplara destek bağlamında olduğun altı çizildi.

YPG İLE ABD'NİN GASP ETTİĞİ PETROLLER İSRAİL'E VERİLECEK

Ayrıca yaklaşık bir ay önce çıkan medya raporlarına işaret edilen haberde, DSG ve YPG’li bölücü grupların, ABD güçleri ile gasp ettikleri tüm petrol ürünlerinin İsrailli Kahana şirketi aracılığı ile satılmasını öngören bir anlaşma imzaladıkları ileri sürüldü.