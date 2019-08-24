ABD'den YPG'ye yardıma devam

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgedeki üslerine ve YPG kamplarına yeni sevkiyat gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 60 tırlık konvoy, Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından giriş yaptı.
BETON BLOKLAR, GIDA MALZEMELERİ...
Konvoyda prefabrik evler, beton bloklar ve uzun araçlar ve gıda malzemeleri olduğu görüldü.
Kaynaklar, tırların ABD'nin YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan üslerine ve YPG'nin kamplarına gittiğini bildirdi.
YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.