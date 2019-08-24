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ABD'den YPG'ye yardıma devam

Suriye'de ABD üslerine ve YPG kamplarına yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat yaptı.

AA | 24.08.2019 - 00:00..
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ABD'den YPG'ye yardıma devam

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgedeki üslerine ve YPG kamplarına yeni sevkiyat gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 60 tırlık konvoy, Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından giriş yaptı.

ABD'den YPG'ye yardıma devam

BETON BLOKLAR, GIDA MALZEMELERİ...

Konvoyda prefabrik evler, beton bloklar ve uzun araçlar ve gıda malzemeleri olduğu görüldü.

Kaynaklar, tırların ABD'nin YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan üslerine ve  YPG'nin kamplarına gittiğini bildirdi.

YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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