ABD'den YPG'ye yardıma devam

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgedeki üslerine ve YPG kamplarına yeni sevkiyat gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 60 tırlık konvoy, Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından giriş yaptı.

BETON BLOKLAR, GIDA MALZEMELERİ...

Konvoyda prefabrik evler, beton bloklar ve uzun araçlar ve gıda malzemeleri olduğu görüldü.

Kaynaklar, tırların ABD'nin YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan üslerine ve YPG'nin kamplarına gittiğini bildirdi.

YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.