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ABD’desilahlı saldırı: 12 ölü

ABD´nin Virginia Beach kentinin devlet dairelerinin olduğu merkezde yaşanan siahlı saldırıda en az 12 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İHA | 01.06.2019 - 02:20..
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ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı meydana geldi. Virginia Beach kentinde bulunan resmi binaların bulunduğu bir merkezde, silahlı bir kişi çevreye saldırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis Departmanınından atılan Tweet’te ateş açan kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Virginia Beach kenti yöneticisi Dave Hansen ise, yerel basına verdiği demeçte aktif bir tetikçi durumu olduğunu ve şüphelinin yakalanmadığını açıkladı. Bu arada adliye binası dahil devlet daireleri kompleksine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

ABD’desilahlı saldırı: 12 ölü

DEVLET DAİRELERİNE SALDIRI

Devlet dairelerinin dışında bir görgü tanığı tarafından kaydedilen videoda, koruyucu kıyafetler polisler dikkat çekti. Olay yerindeki bir muhabir, halkın kamu işleri, kamu hizmetleri, iletişim ve bilgi teknolojisi, trafik mühendisliği, şehir, okul hizmetleri ve posta odası gibi Planlama işlevlerini içeren kompleksinden çıkarıldığını bildirdi.

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