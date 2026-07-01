AB’den ABD sanayi ürünlerine gümrük vergisi hamlesi

Avrupa Birliği, ABD ile geçtiğimiz yıl üzerinde uzlaşılan ticaret anlaşmasının bir parçası olarak önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre, çok sayıda ABD menşeli sanayi ürününe uygulanan gümrük tarifeleri kaldırıldı.

AB’nin bu adımıyla birlikte transatlantik ticarette yeni bir dönem başlarken, kararın ekonomik ilişkileri daha öngörülebilir ve istikrarlı hale getirmesi bekleniyor.

VON DER LEYEN: “TRANSATLANTİK TİCARET İÇİN İYİ BİR HABER”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, alınan kararın iki kıta arasındaki ekonomik ilişkiler açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Von der Leyen, “Bugün AB, ABD sanayi ürünleri ithalatına uyguladığı tarifeleri kaldırıyor. Bu, transatlantik ticaret için iyi bir haber.” ifadelerini kullandı.

TÜKETİCİ VE ŞİRKETLER İÇİN YENİ DÖNEM

Von der Leyen, düzenlemenin yalnızca ticaret hacmini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda işletmeler ve tüketiciler için daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar sağlayacağını vurguladı.

Söz konusu adımın, AB ile ABD arasında daha önce yayımlanan ortak bildirinin uygulanmasına yönelik bir taahhüdün parçası olduğu ifade edildi.

ANLAŞMA 2029’A KADAR GEÇERLİ OLACAK

AB-ABD ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyan düzenleme, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından resmen yürürlüğe girdi. Anlaşmanın 31 Aralık 2029’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

Bu kapsamda AB, ABD menşeli çok sayıda sanayi ürününe uyguladığı gümrük vergilerini tamamen kaldırırken, bazı tarım ve deniz ürünlerine yönelik daha geniş pazar erişimi sağlanmaya başlandı.

TİCARETTE KARŞILIKLI DÜZENLEMELER

Anlaşma kapsamında ABD tarafının ise AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında gümrük tarifesi uygulayacağı daha önce açıklanmıştı. Düzenleme, taraflar arasında karşılıklı ticaret dengesi oluşturmayı hedefliyor.

TURNBERRY GÖRÜŞMESİ SONRASI UZLAŞI

AB ile ABD arasındaki müzakerelerin, Temmuz 2025’te İskoçya’da ABD Başkanı Donald Trump’a ait Turnberry golf sahasında sonuçlandığı hatırlatıldı. Bu görüşmelerin ardından taraflar ticaret ilişkilerini yeniden şekillendiren çerçeve üzerinde anlaşmaya varmıştı.

TRANSATLANTİK ORTAKLIK VURGUSU

AB yönetimi, ABD ile ekonomik ilişkilerin küresel ticaret sisteminde en önemli ortaklıklardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, yeni düzenlemenin bu stratejik iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade ediyor.