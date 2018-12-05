AB'den dolara karşı hamle

AB ile ABD arasındaki uçurum giderek büyüyor. Özellikle dolar üzerinden Trump'ın açtığı savaş, ticari boyutta iki tarafa da ciddi zararlar verirken, AB de bu duruma kayıtsız kalmayarak yerli para birimi kullanımı meselesini gündemine taşımıştı. Konuya ilişkin ilk somut mesaj AB'den geldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Uluslararası piyasa katılımcılarının, bütün ürünlerde ticari işlemlerini euro para birimiyle gerçekleştirmelerini hedefliyoruz." dedi.

TİCARETTE EURO'YA GEÇİŞ

Dombrovskis, küresel ticarette euronun daha önemli bir rol üstlenmesine yönelik çalışmaları hakkında AB Komisyonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Euronun Avrupa'nın ekonomik gücünün sembolü olduğuna dikkati çeken Dombrovskis, günümüzde çok uluslu siyaset ve uluslararası kurallara bağlı ticaret sisteminin zayıfladığını söyledi.

Dombrovskis, küresel ticarette euronun rolünü kuvvetlendirmek ve finansal sistem içerisinde çeşitliliği artırmak istediklerini belirterek, "Uluslararası piyasa katılımcılarının bütün ürünlerde ticari işlemlerini euro para birimiyle gerçekleştirmelerini hedefliyoruz. Euro, uluslararası piyasalarda enerji, ham madde, tarım ürünleri, emtialar ve uçak üretimi gibi bazı stratejik sektörlerde daha önemli rol üstlenebilir." diye konuştu.

YERLİ PARAYA GEÇİŞ

Euronun Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve finansal kuvvetini dengeli biçimde yansıtması gerektiğini ifade eden Dombrovskis, euronun konumunu, piyasa katılımcılarının tercihlerinin belirlediğini söyledi.

Dombrovskis, euronun daha cazip bir seçenek olması için Avrupa'da ekonomik ve parasal birlikteliği güçlendirmenin, bankacılık ve sermaye piyasaları birliğini tamamlamanın önemli olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu da bu çerçevede yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaparak, üye ülkeleri özellikle stratejik sektörlerde euro para birimini daha fazla kullanmaya çağırdı.

FRANSA'DAKİ EYLEMLERE ABD ETKİSİ

Emmanuel Macron, Fransa'da meydana gelen eylemler konusunda, ABD'yi suçlamıştı.

AB'de yaşanan bu gelişme ile olayların arkasındaki gücün ABD olmasıyla Avrupa bölgesinde yaşanan eylemlerin daha da alevlenerek genele yayılabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Eylemler Fransa ile birlikte Hollanda, Belçika ve Almanya'ya da uzanmıştı.

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