taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9514
Euro
6.657
Altın
1278.66
Borsa
94535.1
Gram Altın
244.663

AB'den genç çiftçilere kredi imkanı

Evlenen çiftlere destek programı hazırlamaya karar veren Avrupa Birliği, düşük faizle kredi verecek.

AA | 29.04.2019 - 18:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

Avrupa Birliği, genç çiftçilere düşük faizli kredi imkanı sağlayacak 1 milyar avroluk destekleme programı başlattı.

AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile özellikle genç çiftçileri desteklemeye yönelik 1 milyar avroluk kredi programı başlatıldığını açıkladı.

Buna göre, üye ülkelerdeki bankalar AB'nin vereceği mali destekleme miktarına eşit oranda katkı sağlayacak ve 40 yaşın altındaki çiftçilere uygun kredi imkanı sunacak.

5 İLE 15 YIL ARASINDA ÖDENECEK

Söz konusu kredilerin faizleri düşük tutulacak, ilk 5 yıl geri ödemeleri olmayacak ve vadeleri 15 yıla kadar uzatılabilecek.

Tarım sektöründeki fiyat oynaklıkları veya yaşanabilecek sıkıntılar göz önünde bulundurulacak ve zor dönemlerde kredilerin geri ödemeleri ertelenebilecek.

Verilere göre, AB üyesi ülkelerde çiftçilerin yaş ortalaması yüksek seyrediyor. Tarım sektöründe çalışanların sadece yüzde 11'i 40 yaşının altında bulunuyor.

Söz konusu desteklemeyle tarım sektörüne gençlerin katılımını arttırmak ve özellikle zor kredi alan genç çiftçileri desteklemek amaçlanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

137
Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

310
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
Raci Tetik'in cenazesinde protesto

Raci Tetik'in cenazesinde protesto

162
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

82
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

491
Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

223
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir