AB'den nükleer anlaşmaya onay

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Mogherini, üye ülkelerin bakanlarıyla bugün Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunarak, ana gündem maddeleri arasında İran, Libya ve Sahra bölgesi olacağını belirtti.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

AB Dışişleri Konseyi toplantısı kapsamında Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla da İran konusunu görüşmek için ayrıca bir araya geleceğini ifade eden Mogherini, "Bölgemizdeki güvenliğin temel taşlarından biri olan İran nükleer anlaşmasının tam olarak nasıl uygulanacağını görüşeceğiz." diye konuştu.

Mogherini, İran ile AB arasında ciddi görüş ayrılıkları da bulunduğunu belirterek, diyaloğun kilit öneme sahip olduğuna, bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğine işaret etti.

POMPEO BRÜKSEL'E BASKIN YAPACAK

Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brüksel'e geleceği bilgisinin doğru olup olmadığının sorulması üzere, dün akşam konuya ilişkin bilgilendirildiklerini, Pompeo'nun öğleden önce Brüksel'de olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Yoğun bir gündemleri olduğunu ifade eden Mogherini, "Gün içinde bir toplantı ayarlayıp ayarlayamayacağımıza bakacağız. Halihazırda belli bir plan yok." şeklinde konuştu.