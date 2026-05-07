AB’den Türkiye açıklaması: Önemli bölgesel ortak

Avrupa Birliği Komisyonunun Akdeniz’den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, Türkiye ziyaretini değerlendirdiği video mesajında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

"TÜRKİYE, ÇOK ÖNEMLİ BİR BÖLGESEL ORTAKTIR"

Görüşmelerde, göç konusunun ele alındığını vurgulayan Suica, Türkiye'den yaklaşık 1 milyon Suriyelinin memleketine döndüğünü söyledi.

Dubravka Suica, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "çok önemli bir faktör" olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, çok önemli bir bölgesel ortaktır." ifadesini kullandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda Suica, bakanlarla yaptığı görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi ile göç ve güvenlik konularında "yapıcı" toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Suica, "Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını takdir ediyoruz. AB, desteğini sürdürüyor. Ayrıca Suriye'ye güvenli, insani ve sürdürülebilir geri dönüşleri desteklemeye hazırız." sözlerini sarf etti.

Suica, sınır yönetimi, kaçakçılık, organize suç ve terörle mücadele alanlarında da Türkiye ile ortak çalışmaları güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'la yaptıkları görüşmede, Gazze konusunu da ele aldıklarını kaydeden Suica, sürdürülebilir barış ve erken toparlanma çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'YLE YAKIN İŞBİRLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Dubravka Suica, Türkiye'nin AB için "kilit öneme sahip stratejik ortak" olduğunu vurgulayarak, "İstikrar, güvenlik, uzun vadeli barış ve refahın sağlanması için (Türkiye'yle) yakın işbirliği hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş'la yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında da Suica, AB-Türkiye işbirliğinin Suriyeli mültecilere eğitim, sağlık, sosyoekonomik destek sağlanması açısından "hayati önem" taşıdığını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AB'YE REST ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmişti.

Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma oldukça geniş bir yelpazede pek çok konuyu görüştükleri bir kabine toplantısını tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ve bölgenin çatışmaların, siyasi ve ekonomik çalkantıların, sosyal gerilimlerin girdabında sağa sola savrulduğu bir dönemde, Türkiye'nin rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerlediğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) rest çektiği açıklamasında, şöyle demişti:

“"Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değil, mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir, kendini nerede gördüğüdür. Bizim temennimiz; Avrupa’daki karar alıcıların siyasi ve tarihi önyargılarını artık terk ederek, Türkiye’yle samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmalarıdır. Ya Türkiye’nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını, Birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler. Ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa’nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler."”