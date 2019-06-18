taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8405
Euro
6.5436
Altın
1346.34
Borsa
94218.7
Gram Altın
252.981

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi

Avrupa Birliği'in, Türkiye'ninDoğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetlerini devam ettirmesi durumunda Gümrük birliği anlaşmasının etkileneceğini, programın askıya alınabileceği belirtildi.

Haber Merkezi | 18.06.2019 - 22:41..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü enerji arama ve sondaj faaliyetlerine, Rum yönetiminin özelinde bütün Batı devletleri karşı çıkıyor. ABD'den Fransa'ya Yunanistan'dan Almanya'ya kadar hemen her devletin açıklamalar yaptığı Doğu Akdeniz meselesine ilişkin AB'nin de harekete geçeceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği hükümetlerinin Türkiye ile görüşme halinde olduğu Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna dair Türkiye ile yapacağı görüşmeleri dondurmaya karar verdiği belirtildi.

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi

GÜMRÜK BİRLİĞİNİ ASKIYA ALMA PLANI

Taslakta ayrıca sondaj faaliyetlerinin devam etmesi halinde gerilimin artabileceğinin sinyali verildi, "AB, Kıbrıs ile tam dayanışma içinde ve uygun bir şekilde cevap vermeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi

Taslakta, AB ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerinin de durakladığı hatırlatıldı. Taslağın, AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması beklenirken, bildiri taslağına dayandırılan haberlere göre AB Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını dondurmayı planlıyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Mor'un Ibiza kaçamağı

Emre Mor'un Ibiza kaçamağı

156
KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

KONDA'nın 23 Haziran değerlendirmesi

632
Putin elektronik vize uygulaması için talimat verdi

Putin elektronik vize uygulaması için talimat verdi

241
Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

Lazkiye Plajı'nda eğlenen Suriyeliler

348
Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

Söz dizisinin oyuncuları askere gitti

207
İntihar eden gencin sebebi: Evlilik teklifi

İntihar eden gencin sebebi: Evlilik teklifi

606
Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, Adnan Oktar müridi çıktı

Zerrin Özer'in eşi Murat Akınca, Adnan Oktar müridi çıktı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir