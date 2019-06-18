AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü enerji arama ve sondaj faaliyetlerine, Rum yönetiminin özelinde bütün Batı devletleri karşı çıkıyor. ABD'den Fransa'ya Yunanistan'dan Almanya'ya kadar hemen her devletin açıklamalar yaptığı Doğu Akdeniz meselesine ilişkin AB'nin de harekete geçeceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği hükümetlerinin Türkiye ile görüşme halinde olduğu Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna dair Türkiye ile yapacağı görüşmeleri dondurmaya karar verdiği belirtildi.





GÜMRÜK BİRLİĞİNİ ASKIYA ALMA PLANI

Taslakta ayrıca sondaj faaliyetlerinin devam etmesi halinde gerilimin artabileceğinin sinyali verildi, "AB, Kıbrıs ile tam dayanışma içinde ve uygun bir şekilde cevap vermeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Taslakta, AB ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerinin de durakladığı hatırlatıldı. Taslağın, AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması beklenirken, bildiri taslağına dayandırılan haberlere göre AB Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını dondurmayı planlıyor.



