AB'den Ukrayna'ya 3,2 milyar euro destek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, daha önce Ukrayna’ya 2026-2027 dönemi için toplam 90 milyar euroluk kredi desteği sağlama konusunda anlaşmıştı.

Şimdi ise Ukrayna’ya sağlanacak destek kredisi kapsamında 3,2 milyar euroluk ilk ödemenin önünü açacak mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

AB Komisyonu, Ukrayna’ya sağlanacak kredi kapsamında verilecek makro-finansal yardıma ilişkin mutabakat zaptının, AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis tarafından bugün imzalandığını açıkladı.

DESTEĞİN KOŞULLARI BELİRLENDİ

Açıklamada, mutabakat zaptının, kredi taksitlerinin tahmini miktarı ve makro-finansal yardım ödemeleri için yerine getirilmesi gereken koşullar da dahil olmak üzere desteğinin temel koşullarını içerdiği belirtildi.

HER KREDİ TAKSİTİ ÖNCESİNDE UKRAYNA’NIN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN POLİTİKA KOŞULLARI

Kredi koşulları arasında Ukrayna’nın demokrasi, hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve insan haklarına saygı gibi şartlar yer aldığına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptının her kredi taksiti öncesinde Ukrayna’nın yerine getirmesi gereken politika koşullarını ortaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna’ya yapılacak ilk ödeme için belirlenen koşulların dijital platformlar üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik adımlar, kamu yatırımları için sektörel stratejilerin geliştirilmesi ve Ukrayna gümrük kanununun güncellenmesini içeren önlemler olduğu ayrıca mutabakatın Ukrayna tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.