taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1887
Euro
7.0169
Altın
1662.42
Borsa
100113.23
Gram Altın
331.001
Bitcoin
48671.89

AB'den Yunanistan'a: Sığınmacılara şiddeti soruşturun

Avrupa Birliği, Atina yönetiminden, Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara yönelik sert müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.

AA | 11.03.2020 - 16:26..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin, kapıları açmasıyla birlikte Avrupa'ya geçmek on binlerce göçmen, Yunanistan sınırına yığıldı.

Yunan güvenlik güçleri, Avrupa topraklarına geçmek isteyen sığınmacılara biber gazı, plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Bir sığınmacı vurularak öldürüldü.

SIĞINMACILARA SERT MÜDAHALE

Son olarak, Yunanistan'ın sığınmacı geçişlerini önlemek için sınır hattına siper kazmaya başladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Konuyu gündemine alan Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'dan, sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.

AB'den Yunanistan'a: Sığınmacılara şiddeti soruşturun

YUNANİSTAN'A "ŞİDDETİ SORUŞTUR" ÇAĞRISI

AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, "Yunan yetkililerin (sığınmacılara yönelik) herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." dedi.

Yunan yetkililerin istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu ve zor bir görev yerine getirdiğini kaydeden Jahnz, "Bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Yunan polisinden mültecilere gerçek mermi VİDEO

GAZ BOMBALI SALDIRI

Sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.

Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini doğrudan onları hedef alarak atıyor.

AB'den Yunanistan'a: Sığınmacılara şiddeti soruşturun

2 BİNDEN FAZLA SIĞINMACI YARALANDI

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini bildirmişti.

140 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN, AVRUPA'YA GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurmuştu.

AB'den Yunanistan'a: Sığınmacılara şiddeti soruşturun

AB'den Yunanistan'a: Sığınmacılara şiddeti soruşturun

AB'den Yunanistan'a: Sığınmacılara şiddeti soruşturun

AB'den Yunanistan'a: Sığınmacılara şiddeti soruşturun

İlginizi Çekebilir
İran'da kağıt paralar kaynatılıp dezenfekte ediliyor
Koronavirüs kaynaklı ölümlerin artış gösterdiği ülkede sıkı önlemler alınırken, halk ise kağıt paralarını bile dezenfekte etmeye başladı.
Kenya'da tek dişi beyaz zürafa ve yavrusu öldürüldü
Bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusu kaçak avcıların hedefi olurken, dünya üzerinde yalnızca bir beyaz zürafa kaldı.
İtalya'dan koronayla mücadeleye 25 milyar euro
Başbakan Giuseppe Conte, "Bu paket hemen kullanmak için değil. Acil durumun tüm zorluklarıyla yüzleşmek için ayırdık" dedi.
İspanya'da koronavirüs vakalarında artış
Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye, vaka sayısı da 2 bin 2'ye çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
1307
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
702
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
163
Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
356
İstanbul'da halk, marketlere akın etti
İstanbul'da halk, marketlere akın etti
474
Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler
Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler
81
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir