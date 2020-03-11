AB'den Yunanistan'a: Sığınmacılara şiddeti soruşturun

Türkiye'nin, kapıları açmasıyla birlikte Avrupa'ya geçmek on binlerce göçmen, Yunanistan sınırına yığıldı.

Yunan güvenlik güçleri, Avrupa topraklarına geçmek isteyen sığınmacılara biber gazı, plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Bir sığınmacı vurularak öldürüldü.

SIĞINMACILARA SERT MÜDAHALE

Son olarak, Yunanistan'ın sığınmacı geçişlerini önlemek için sınır hattına siper kazmaya başladığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Konuyu gündemine alan Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'dan, sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi.

YUNANİSTAN'A "ŞİDDETİ SORUŞTUR" ÇAĞRISI

AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, "Yunan yetkililerin (sığınmacılara yönelik) herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." dedi.

Yunan yetkililerin istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu ve zor bir görev yerine getirdiğini kaydeden Jahnz, "Bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Yunan polisinden mültecilere gerçek mermi VİDEO

GAZ BOMBALI SALDIRI

Sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.

Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini doğrudan onları hedef alarak atıyor.

2 BİNDEN FAZLA SIĞINMACI YARALANDI

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini bildirmişti.

140 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN, AVRUPA'YA GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurmuştu.