ABD'li araştırmacılar: Atık suda korona kalıntısı bulduk

ABD’de Biobot Analytics isimli tıbbi araştırma kurumu, Massachusetts eyaletindeki atık sularda beklenenin çok üzerinde koronavirüs kalıntısı tespit ettiklerini iddia etti.

Tıp alanında henüz resmi onay alınmamış araştırmalarının yer aldığı MedRxiv isimli kuruluşun internet sayfasında salı günü yayınlanan rapora göre, mart ayında Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinden alınan atık sularda bulunan koronavirüs izleri beklenenden çok yüksek çıktı.

"DNA İZLERİNİ TAKİP ETTİK" İDDİASI

Biobot Analytics araştırma ekibi, Massachusetts eyaletinde, 18-25 Mart tarihlerinde, büyük bir hastanenin atık sularından aldıkları partiküllerin DNA izlerini takip edebildiklerini, böylece atık sulara karışan virüs parçacıklarının kaç farklı insan DNA’sından geldiğini tahmin edebildiklerini iddia etti.

ATIK SULARDAN VAKA SAYISINI BULDULAR

Ulusal Genel Tıp Bilimleri Enstitüsü tarafından desteklendiği belirtilen araştırmada, 18-25 Mart'ta incelenen atık sulardaki DNA takibi sonucu, bölgede virüsün bulaştığı en az 2300 kişinin olduğu sonucuna varıldı. Aynı tarihlerde Massachusetts’teki resmi koronavirüs vaka sayısının 446 olduğu bilgisine de yer verildi.

GELECEKTEKİ SALGINLARIN ÖLÇÜMLERİ İÇİN KULLANILABİLİR

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard gibi üniversitelerden araştırmacıların imzası olan raporda, atık su incelemelerinin, testlerin oldukça sınırlı sayıda yapılabildiği bir dönemde virüsün ne kadar yayılmış olduğunu tespit etmeye yardımcı olabileceği ve gelecekteki salgın vakalarının ölçümlemesi için de kullanılabileceği ifade edildi.

ATIK SULARDAKİ VİRÜSLER TEHLİKELİ Mİ

Raporda, atık sulardaki virüslerin halk sağlığı için henüz bir tehlike taşımadığı, ancak elde edilen verilerin virüsün yayılma potansiyelini göstermesi açısından büyük anlam taşıdığı görüşüne de yer verildi.