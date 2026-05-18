ABD’li Demokrat adayı annenin twerk görüntüleri ortalığı karıştırdı

ABD’yi karıştıran kadın...

Demokrat Kongre adayı Shelby Campbell, kampanya sürecinde siyasi vaatleri bir kenara bırakarak yeni bir seçim kampanyası taktiği uygulamaya karar verdi.

YARI ÇIPLAK MUTFAK TEZGAHINDA TWERK YAPTI

Campbell, geleneksel siyasi vaatlerden ve topluluk konuşmalarından uzaklaşarak TikTok videolarıyla siyasi propagandasını yapmayı tercih etti.

32 yaşındaki hukuk öğrencisi ve bekar anne Campbell’ın mutfak tezgahında yarı çıplak şekilde twerk yaptığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

KENDİNE AİT SABIKA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Çıplaklık ve cinselliğin ön planda tutulduğu kampanya sayesinde öne çıkan Campbell’ın videoları, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Etkileşimi artırmak ve daha fazla insana kendini gösterebilmek için açtığı kampanya sitesinde, kendisine ait dört adet sabıka fotoğrafının bulunduğu görseller yayımlandı.

''YENİDEN AYAĞA KALKTIM''

ABD’li vatandaşlardan yoğun tepki alan Campbell, eleştirilere “Hapse girdim, yargılandım ama yeniden ayağa kalktım.” sözleriyle yanıt verdi.

ABD İKİYE BÖLÜNDÜ

Destekçileri Campbell’ın açık tavrını savunarak kadın özgürlüğüne dikkat çekerken, eleştirmenler ise paylaşımlarının siyasi ciddiyetle bağdaşmadığını ve çocuğu olması sebebiyle bir annenin böyle hareketler yapmaması gerektiğine dair eleştiride bulundu.