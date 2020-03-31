ABD'de koronavirüs nedeniyle kaydedilen ölüm sayısı 3 bini aştı, vaka sayısı ise 163 bin 429'a ulaştı.

Hastalıkla mücadele etmeye çalışan ülkede sağlık sistemi çökme noktasına gelmişken, oldukça eleştiri alan sağlık sigortası prosedürleri nedeniyle de parası olmayan ABD vatandaşları, hiçbir tedavi alamadan da hayatını kaybediyor.

TRUMP ÖLÜMLERİ UMURSAMIYOR

Yaptığı açıklamada “Bu süreci 200 bin ölümle bitirirsek iyi iş çıkarmış oluruz” diyen ABD Başkanı Trump, ülkede gittikça artan ölümleri umursamadığını ise neredeyse kanıtlamış durumda.

ABD’li doktorlar çareyi dua etmekte buldu ViDEO

"TEK ÇAREMİZ TANRI'YA SIĞINMAK"

Tıbbi malzeme, doktor, hastane, tedavi sıkıntı içinde olan ülkede artan vaka sayısına karşı doktorlar, çaresi dua etmekte buldu.

Kaydedilen görüntülerde hastanede yerlere çökerek yalnız olduklarını, kendilerine Tanrı’dan başka hiçbir gücün yardım etmediğini söyleyen doktorlar, koronavirüs salgınında hastalananları “tedavi” etmesi için dua seansı gerçekleştirdi.