taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5883
Euro
7.2454
Altın
1614.7
Borsa
88059.46
Gram Altın
342.308
Bitcoin
42374.83
fuzulev

ABD’li doktorlar çareyi dua etmekte buldu

Koronavirüs salgınında ölü sayısında başı çeken ve kötü bir sağlık sistemiyle boğuşan ABD’de devletten umudunu kesen doktorlar, hastalığı dua ederek bitirmeye çalışıyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

ABD’li doktorlar çareyi dua etmekte buldu

ABD'de koronavirüs nedeniyle kaydedilen ölüm sayısı 3 bini aştı, vaka sayısı ise 163 bin 429'a ulaştı.

Hastalıkla mücadele etmeye çalışan ülkede sağlık sistemi çökme noktasına gelmişken, oldukça eleştiri alan sağlık sigortası prosedürleri nedeniyle de parası olmayan ABD vatandaşları, hiçbir tedavi alamadan da hayatını kaybediyor.

TRUMP ÖLÜMLERİ UMURSAMIYOR

Yaptığı açıklamada “Bu süreci 200 bin ölümle bitirirsek iyi iş çıkarmış oluruz” diyen ABD Başkanı Trump, ülkede gittikça artan ölümleri umursamadığını ise neredeyse kanıtlamış durumda.

ABD’li doktorlar çareyi dua etmekte buldu ViDEO

"TEK ÇAREMİZ TANRI'YA SIĞINMAK"

Tıbbi malzeme, doktor, hastane, tedavi sıkıntı içinde olan ülkede artan vaka sayısına karşı doktorlar, çaresi dua etmekte buldu.

Kaydedilen görüntülerde hastanede yerlere çökerek yalnız olduklarını, kendilerine Tanrı’dan başka hiçbir gücün yardım etmediğini söyleyen doktorlar, koronavirüs salgınında hastalananları “tedavi” etmesi için dua seansı gerçekleştirdi.

İlginizi Çekebilir
New York’ta okullar 20 Nisan’da açılacak
Konuyla ilgili açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Uzaktan öğrenmenin iyi bir alternatif olmadığını itiraf etmeliyim" dedi.
Karantinadaki gençlerden görevlilere 'teşekkür' notu
Samsun'a İtalya'dan getirilen ve 14 günlük karantina sürelerinin dolmasını bekleyen üniversite öğrencileri, kaldıkları yurttaki görevlilere teşekkürlerini kapılarına astıkları notlarla iletiyor.
Karantina süresine uymayan adam, yol üzerinde yakalandı
Ankara’da eşinde koronavirüs görülen ve yaşadığı köy karantinaya alınan ancak kendisinin test sonuçları negatif çıkan adam, zorunlu 14 gün karantina sürecine uymadı, zorla gözetim altına alındı.
Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio görüşmede Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
169
Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi
Parti düzenleyen gençlere ev hapsi cezası verildi
129
Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına: Allah'ın bir lütfusunuz
Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına: Allah'ın bir lütfusunuz
51
Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini
Koronavirüs COVID-19 bağışıklık güçlendirme D3 vitamini
13
Suudiler, ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
Suudiler, ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
23
ABD'de koronavirüs nedeniyle 3 bin 8 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 3 bin 8 kişi yaşamını yitirdi
41
Prof. Dr. Ceyhan: Kontrollü yaşamaya devam
Prof. Dr. Ceyhan: Kontrollü yaşamaya devam
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir