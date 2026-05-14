ABD'li gazeteciler Komünist Parti bürokrasisi ile tanıştı: Büyük Birader bizi izliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinde.

Trump'ın Çin ziyaretini izlemek için ABD'li birçok gazeteci de Çin'e gitti.

Ziyareti izlemek için Çin'de bulunan Fox News sunucusu Bret Baier, kullandıkları aracın, 2 dakikalığına kurallara aykırı şekilde park halinde bulunması nedeniyle 40 dolar ceza yazıldığını söyledi.

"BÜYÜK BİRADER BİZİ İZLİYOR"

Baier, Fox News'e Çin'den yaptığı yayında, Çin'de her yerde kameralar olduğunu ve insanların sürekli olarak izlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Büyük Birader bizi izliyor. Pekin'de kelimenin tam anlamıyla her yerde kameralar var. Haidian İstasyonu'nun dışındayız ve bu köşede en az 20 tane sayabilirim.

Pekin'de sadece bu yıl 1500 kamera daha eklediler. Her şeyi görüyorlar. Hatta şoförümüz iki dakika boyunca yasa dışı park etti ve telefonuna yaklaşık 40 ABD doları tutarında bir ceza kesildiğine dair bir mesaj geldi çünkü kamerada bunu gördüler.”

SOSYAL PUANLAMA İDDİALARINI HATIRLATTI

Baier, Çin'de insanların kameralardan izlenerek, bazı haklarından mahrum bırakılması gibi yaptırımlara uğrayabildiği sosyal puanlama sistemi uygulandığı iddialarını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi, Çin Komünist Partisi'nin amacının vatandaş takibi ve sosyal puanlama olup olmadığı konusunda ciddi sorular var. Herkesin kendini güvende hissetmesini sağlamak için yaptıklarını söylüyorlar. Bu kameralar her dakika izliyor. Her yerdeler.”



