ABD'li gençten YouTube'a 'bağımlılık' davası: Uzlaşmaya varıldı

Sosyal medya platformları, özellikle de gençlerde neden olduğu 'ekran ve kaydırma bağımlılığı' nedeniyle büyük bir risk haline geldi.

Bu kapsamda bazı ülkelerde alınan karar ile birlikte belli bir yaşın altındakiler için sosyal medya yasağı uygulanmaya başlandı.

Bu platformlar modern hayatın vazgeçilmezi haline gelirken ABD'de konuya dair dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

YOUTUBE'A BAĞIMLILIK DAVASI

Florida'da yaşayan 15 yaşındaki bir kullanıcı 'sosyal medya bağımlılığı' iddialarıyla sosyal medya platformu YouTube'a dava açtı.

KARAR ÇIKTI

BBC'nin haberine göre, mahkeme belgelerinde yalnızca "R.K.C." olarak anılan gencin, otomatik sıradaki videoya geçme ve devamlı kaydırma özellikleri gibi sosyal medya şirketlerinin platformlarını, "bağımlılık oluşturacak şekilde tasarladığı" iddiasıyla YouTube'a karşı açtığı davada, karar açıklandı.

UZLAŞI SAĞLANDI

Google Sözcüsü Jose Castaneda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu mesele, dostane şekilde çözüme kavuşturuldu." ifadesini kullandı.

"R.K.C." adlı genç, Meta, TikTok ve Snap Inc. şirketlerine karşı da benzer iddialarla dava açmıştı.

Dava ise 27 Temmuz'da görülecek.

AÇILAN İLK DAVA DEĞİL

Dava, sosyal medya şirketlerinin çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin devam eden hukuki süreçler kapsamında açılan çok sayıdaki davadan biri olarak öne çıkıyor.

ABD'de daha önce görülen bir davada, jüri, Meta ve YouTube’un bazı kullanıcılar üzerindeki ruh sağlığı etkilerinden kısmen sorumlu olduğuna hükmederek, 6 milyon dolar tazminat kararı vermişti.

Ayrı bir davada ise New Mexico'da bir jüri, Meta’nın çocuklara yönelik platform güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar ödemesine hükmetmişti.